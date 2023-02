Arezzo, torna il maxi Mercato delle pulci con più di 550 banchi

Sara Polvani 17 febbraio 2023 a

“Una giornata all’insegna del riciclo e del riuso”. Torna nel fine settimana il grande Mercato delle pulci ad Arezzo Fiere e Congressi: domenica 19 febbraio dalle 9 alle 19, e anticipato in versione déballage domani, sabato 18 febbraio, dalle 16 alle 19, con un pomeriggio di disimballaggio, montaggio e primi acquisti. Per questa decima edizione, la nona al coperto, saranno oltre cinquecento i banchi degli espositori tra svuotarmadi, svuotasoffitte, collezionisti, handmade, hobbisti e professionisti vintage e antiquariato, sbaracco negozi. L’evento, dislocato in sei padiglioni del Centro Affari, ne fa il più grande mercato dell’usato del centro Italia. “Sono 560 banchi, 550 piazzole”, spiega l’organizzatrice di eventi, ideatrice e direttrice artistica del Mercato delle pulci, Silvia Ciarpaglini. “Ad ottobre scorso c’è stata un’edizione, l’ultima era del settembre 2019. Ora torniamo con tanti stranieri che ci scrivono, francesi, belgi, che è un bacino importantissimo che va a scovare i mercatini delle pulci d’Europa. C’è un ritorno molto maggiore rispetto a tre anni fa, abbiamo valicato i confini”. Il Mercato delle pulci nasce nel 2012 a Campo di Marte, presso i giardini dietro la stazione ferroviaria, come iniziativa di partecipazione sociale e riqualificazione urbana dedicata al riuso e riciclo e cresce esponenzialmente in pochi mesi passando dai 16 banchi della prima edizione ai 600 delle ultime edizioni.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di venerdì 17 febbraio 2023

