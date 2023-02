Arezzo, maxi bollette: vertici di Estra spiegano all'assemblea di Coingas su richiesta del sindaco

17 febbraio 2023 a

a

a

Bollette di Estra quadruplicate, è convocata per venerdì 24 febbraio alle 15 nella sede di via Cocchi ad Arezzo l’assemblea straordinaria di Coingas spa alla quale parteciperanno il presidente e amministratore delegato di Estra spa Alessandro Piazzi e il direttore generale Paolo Abati. Era stato il sindaco Alessandro Ghinelli nei giorni scorsi a chiedere l’assemblea, all'amministratore unico della partecipata Coingas, Franco Scortecci (nella foto con il sindaco), dopo la nota che Federconsumatori Arezzo ha fatto pervenire ai sindaci aretini e nella quale vengono rappresentate criticità per gli importi delle recenti fatture emesse da Estra e per le iniziative commerciali messe in atto dagli incaricati della società.

Contestazioni relative all'emissione di fatture per consumi stimati e non effettivi - in alcuni casi fino a quattro volte superiori ai consumi reali - e poi variazioni unilaterali di contratti e tariffe, in molti casi segnalati solo con l'arrivo dell'ultima fattura, e ancora la segnalazione di telefonate da parte di incaricati Estra per il passaggio dal mercato di maggior tutela al mercato libero. Insomma, una serie di questioni sensibili sulle quali il sindaco di Arezzo e altri colleghi hanno ritenuto opportuno chiedere spiegazioni direttamente ai vertici di Estra (partecipata da Coingas al 25%) e per valutare soluzioni a supporto di cittadini, imprese e famiglie colpiti dall’aumento indiscriminato dei costi legati all’energia.

Nei giorni scorsi intanto Estra ha dato notizia di aver predisposto e già attivato una nuova piattaforma di ratealizzazioni, calibrata sugli importi, per consentire ai clienti di spalmare i considerevoli costi in un arco di tempo maggiore. All’assemblea del 24 febbraio, convocata da Scortecci, parteciperanno i sindaci dei comuni soci, i livelli più alti di Estra e il consigliere di amministrazione aretino in Estra, Giovanni Grazzini.

Lu.Se.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.