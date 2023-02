Arezzo, Asl deve mantenere bimba nata per errore: intervento di sterilizzazione a Grosseto non riuscito

17 febbraio 2023 a

Gravidanza indesiderata. il giudice civile del tribunale di Arezzo condanna l’Azienda Usl Toscana Sud Est al mantenimento della figlia di una donna nata in seguito all'errato intervento di sterilizzazione tubarica fino al 25° anno di età. La sentenza è del 15 febbraio 2023 e la cifra quantificata dal giudice, considerando le spese in 450 euro al mese, è di 135 mila euro.

"Il Tribunale - dice l'avvocato Paolo Persello che assiste la donna - ha affermato che alla paziente rimasta incinta nonostante l’intervento di sterilizzazione tubarica, non può essere richiesto di ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza per evitare il danno conseguente agli oneri di mantenimento del figlio, perché la scelta di interrompere la gravidanza è una scelta personalissima della gestante, che involve considerazioni di carattere morale e religioso, non scevra da un notevolissimo carico di sofferenza psicologica."

Nel 2011 la paziente aveva dato alla luce il terzogenito, a Grosseto, e si era sottoposta all'intervento per non procreare più. L'operazione non sarebbe stata eseguita nel modo adeguato e due anni dopo la donna è rimasta incinta. Nel 2014 è nata la quartogenita. Poi la causa civile definita dal giudice Andrea Turturro.

L'Asl Toscana sud est in una nota afferma: "Relativamente alla sentenza di condanna della Asl Tse da parte del Tribunale civile di Arezzo per un intervento di chiusura delle tube effettuato all'ospedale Misericordia di Grosseto nel 2011, l'azienda sanitaria, nel prendere atto della sentenza del Tribunale di Arezzo, sta valutando la possibilità di impugnare la sentenza, di proporre ricorso in Appello e di chiedere la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di 1° grado che condanna Asl Tse al risarcimento di 135mila euro a favore della controparte".

