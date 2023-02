Arezzo, blocco cessione sul Superbonus, Confartigianato: "Salteranno molti lavori nei condomini nel 2023"

18 febbraio 2023 a

a

a

“Questo nuovo decreto comporta che molti dei lavori che avevamo programmato per il 2023 salteranno: si blocca tutto il meccanismo che era stato messo in funzione dal 110”. Così il presidente provinciale di Arezzo e regionale della Toscana della categoria edile di Confartigianato, Giordano Cerofolini, dopo l'annuncio del governo per lo stop alla cessione del credito inerente il Superbonus.

"È piovuto ancora una volta addosso alle imprese un decreto inaspettato che crea grandi problemi alle attività, per un settore che ha un grande indotto, fino arrivare alle famiglie”, spiega il presidente provinciale di Confartigianato Imprese Arezzo, Maurizio Baldi.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di sabato 18 febbraio 2023.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.