Arezzo, spaccia cocaina in giro con la Panda: preso davanti al supermercato. A casa droga sottoterra

18 febbraio 2023 a

Confuso nel tran tran del parcheggio Esselunga di Arezzo, di mattina, con l’andirivieni di persone impegnate nella spesa, il 28enne con la Panda bianca era intento a spacciare cocaina. La polizia lo stava seguendo da un po’ ed è intervenuta al momento giusto. In precedenza lo stesso giovane si era appostato a San Zeno davanti al bar e poi davanti ad un negozio.

E’ successo giovedì mattina e il 28enne, incensurato, residente nel comune di Monte San Savino è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Droga e denaro in auto e anche a casa, sottoterra. In tutto quasi due etti. Ha patteggiato la pena a due anni, otto mesi e venti giorni, più 14 mila euro di multa. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di sabato 18 febbraio

