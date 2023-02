Arezzo, scomparso da 15 giorni: il cane lo aspetta a casa, affidato all'Enpa. Riprese le ricerche

Luca Serafini 18 febbraio 2023 a

a

a

Klaus è scomparso da quindici giorni ma il cane Sakura i carabinieri e i vigili del fuoco lo hanno trovato lì, intorno a casa, ad aspettare il padrone. Con la fiducia smisurata ed incrollabile dei cani, a maggior ragione se di razza Akita, come il mitico Hachiko che è passato dalla realtà alla letteratura e al cinema. Siamo a Bivignano, tra Palazzo del Pero e Le Ville di Monterchi, zone coperte di boschi, per la precisione a Pietralavata, ultima casa del comune di Arezzo verso la Valtiberina. Si cerca questo signore tedesco, classe 1970, che vive solitario in un luogo tanto bello quanto remoto e anche pericoloso per crepacci e zone scoscese. Riprese questa mattina le ricerche. Il cane, affamato e con problemi alle gambe, affidato all'Enpa che lo accudisce nel canile. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di sabato 18 febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.