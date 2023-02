Arezzo, morto a Dubai a 44 anni, autopsia: cause naturali. Fidanzata scagionata: "Cattiverie su di me"

Luca Serafini 18 febbraio 2023 a

a

a

Marco Mazzeschi è morto per un grave problema cardiaco non riconducibile ad azioni esterne come una “lesività meccanica” o altre cause. E gli esami tossicologici sull’organismo del 44enne “non hanno rilevato concentrazioni di alcol o altre sostanze capaci di compromettere la vita”.

Una “morte naturale”, quindi. E ancora: “Non sono emersi elementi che possano ricondurre la morte ad azione di terzi”. L’autopsia eseguita sul corpo dell’uomo deceduto alla fine di ottobre 2022 a Dubai è molto chiara. La relazione è stata depositata in procura e le conclusioni del medico legale Mario Gabbrielli, professore ordinario presso l’Università degli studi di Siena, diradano ombre e sospetti sulla vicenda.

Al rientro della salma in Italia, ad inizio novembre, dopo il funerale la magistratura aretina dispose l’accertamento in seguito ad un esposto dei familiari di Mazzeschi. E la fidanzata che ospitava il 44enne nella sua casa di Dubai, fu iscritta nel registro degli indagati. Come atto dovuto, ma in un fascicolo aperto con la grave ipotesi di reato dell’omicidio preterintenzionale. “Su di me solo cattiverie gratuite”, dice adesso A.P., alla luce della relazione del medico legale. Confida nell'archiviazione. Il suo avvocato parla di "pregiudizio". (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di sabato 18 febbraio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.