Maltempo, lavori conclusi lungo gli argini danneggiati del torrente Cerfone

18 febbraio 2023 a

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha ultimato i lavori di ripristino degli argini, danneggiati dall’ondata di maltempo, che ha investito il bacino del torrente Cerfone il 19 gennaio, con oltre 100 millimetri di pioggia caduti in poche ore. Nonostante la manutenzione idraulica, adeguata e puntuale, che ha permesso di evitare il peggio, inevitabilmente, il reticolo ha subito qualche contraccolpo. In seguito alla ricognizione effettuata di concerto con il Comune di Monterchi, sono stati programmati i lavori di ripristino. A distanza di un mese le criticità risultano completamente sanate e il corso d’acqua ha ritrovato la sua forma e funzionalità. “Nel sopralluogo post evento abbiamo individuato piccole rotture arginali da sistemare in modo tempestivo, per evitare ulteriori danni. Due le più significative. In un punto, si è provveduto alla ricostruzione dell’argine con ripristino della protezione al piede in massi. In un altro, il ripristino dell’argine si è accompagnato alla sistemazione della pista ciclabile adiacente”, spiega l’ingegner Enrico Righeschi del settore difesa idrogeologica, referente della Unità Idrografica Valtiberina, entrando nel dettaglio di un intervento, che, complessivamente ha richiesto un investimento di 12 mila euro.

