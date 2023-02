Arezzo, politica: Mario Agnelli nel direttivo della Lega della Toscana guidato da Baroncini

18 febbraio 2023 a

Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino (Arezzo) fa parte del nuovo direttivo della Lega della Toscana;. Sono cinque i componenti dell'organismo indicati dal nuovo commissario regionale della Lega Toscana, Luca Baroncini, sindaco di Montecatini Terme. Il responsabile organizzativo sarà Andrea Barabotti, quello del tesseramento Filippo La Grassa, il responsabile enti locali Mario Agnelli, la comunicazione sarà affidata ad Eliseo Ucci, mentre per il ruolo di responsabile amministrativo è stata scelta Elena Vizzotto.

Il commissario regionale del partito guidato da Matteo Salvini, Luca Baroncini, ha spiegato di aver confermato Barabotti e La Grassa perché "le loro qualità e competenze sono un valore aggiunto e la loro esperienza è preziosa in questa fase di cambiamento". A proposito del ruolo che Baroncini ricopriva in precedenza, responsabile agli enti locali, il commissario afferma: "ho voluto un sindaco, Mario Agnelli, persona di valore che conosce a menadito la macchina amministrativa, e che quindi saprà al meglio coordinare gli eletti e i loro atti".

Nelle ultime elezioni politiche, Lega ha ottenuto a Castiglion Fiorentino uno dei risultati più altisonanti a livello nazionale. Agnelli era candidato per il senato. Il sindaco di Castiglion Fiorentino è al suo secondo mandato alla guida del Comune e nel 2024 la sua esperienza da primo cittadino dovrebbe concludersi. Probabile passaggio successivo potrebbe essere la corsa per le elezioni Regionali del 2025 ma è presto per parlarne è Agnelli è assorbito dal suo ruolo di sindaco.

Alla comunicazione, nel direttivo del Carroccio toscano, c'è Eliseo Ucci "che ha ben chiari i temi della Lega toscana - dice Baroncini - lavorando per il gruppo in Regione. Infine Elena Vizzotto nel delicato ruolo di responsabile amministrativo: è persona capace e di cui ho grande fiducia".

Ora Lega Toscana si mette al lavoro per ottenere consensi là dove nell'ultima tornata elettorale non ha brillato anche per l'effetto Fratelli d'Italia, e secondo Baroncini "l'obiettivo di questo team non può che essere Toscana 2025: vincere le regionali assieme alla coalizione, massimizzando il risultato della Lega. Per far questo i nostri tesserati ed eletti continueranno ad incontrare i cittadini raccontando loro le nostre proposte. Prima però ci sono le elezioni amministrative di quest'anno e del prossimo. Nel 2023 vanno al voto anche i capoluoghi Pisa, Siena e Massa. Lavoreremo sodo in questi mesi per vincere le amministrative".

