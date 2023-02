Sfrattata dai monaci camaldolesi ora la madre di due figli ha un alloggio di Arezzo Casa

19 febbraio 2023 a

“Ho ricevuto le chiavi dell’alloggio popolare in via della Segheria a Bibbiena, come promesso, e voglio ringraziare Arezzo Casa: finalmente io e i miei figli avremo un luogo adeguato dove abitare insieme dopo oltre un mese per noi non facile”. La signora Patrizia è contenta. Sfrattata dall’abitazione di Partina, di proprietà dei monaci camaldolesi, dal 12 gennaio ha trovato sistemazione provvisoria in un ambiente messo a sua disposizione dai servizi sociali del Comune presso una struttura ricettiva. Un tetto, un posto caldo, ma si è dovuta arrangiare: in graduatoria per la casa popolare", Patrizia ne aveva diritto, si doveva solo aspettare che Arezzo Casa sistemasse aspetti tecnici per la consegna. aveva chiesto ai camaldolesi una proroga allo sfratto per morosità. Ma non c'era stato niente da fare. Sloggiata da casa. Amareggiata aveva scritto anche a Papa Francesco. Ora la svolta. Patrizia ringrazia chi l'ha aiutata.

(...)

