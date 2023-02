Arezzo, svolta per il palazzo ex Enel: ecco il progetto

Alessandro Bindi 19 febbraio 2023 a

a

a

Palazzo ex Enel, la svolta. Attici, appartamenti, negozi e garage. In via Petrarca sarà abbattuto l'edificio e nascerà uno stabile residenziale moderno e all’avanguardia anche dal punto di vista energetico. Un enorme parallelepipedo di 4.700 metri quadrati caratterizzato da linee semplici dal moderno ed elegante stile architettonico. Lo scorso 30 gennaio è stata presentata al Comune di Arezzo la richiesta del permesso a costruire. Il palazzo che sarà costruito dopo la totale demolizione dell’attuale stabile si troverà in una posizione strategica in quanto è sull’asse viario considerato la porta di ingresso al cuore della città e immediatamente adiacente piazza Guido Monaco.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo in edicola domenica 19 febbraio 2023

Occupata l'area ex Lebole. Materassi, coperte e tanti rifiuti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.