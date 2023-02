Arezzo, successo del Mercato delle pulci: ventimila visitatori tra i 560 banchi

20 febbraio 2023 a

a

a

Grande successo del Mercato delle pulci nei padiglioni dell'Arezzo Fiere e Congressi, con stimati alla chiusura 20 mila visitatori provenienti da tutta Italia. È tornato infatti nello scorso fine settimana, per la decima edizione, la nona al coperto, l’evento con 560 banchi di espositori tra svuotarmadi, svuotasoffitte, collezionisti, handmade, hobbisti e professionisti vintage e antiquariato, sbaracco negozi, che, dislocato in sei padiglioni del Centro Affari, ne fa il più grande mercato dell’usato del centro Italia. “Un grande successo”, ha confermato l’organizzatrice di eventi, ideatrice e direttrice artistica del Mercato delle pulci, Silvia Ciarpaglini. “Stimiamo circa 20 mila visitatori. Tantissime persone venute da fuori: dal nord fino al sud d’Italia. Abbiamo distribuito anche circa tremila pass a tutti i collaboratori”. Il Mercato delle pulci nasce nel 2012 a Campo di Marte, presso i giardini dietro la stazione ferroviaria di Arezzo, come iniziativa di partecipazione sociale e riqualificazione urbana dedicata al riuso e riciclo e cresce esponenzialmente in pochi mesi passando dai 16 banchi della prima edizione ai 600 delle ultime edizioni al chiuso al Centro Affari. Prossimo appuntamento del Mercato delle pulci a settembre-ottobre, ma non c’è ancora una data, mentre il 26 marzo sarà nel borgo di Monte San Savino.

Oggi ad Arezzo il grande Mercato delle Pulci

