Arezzo, Risaliti e Gaddini firmano la vittoria sul Ghiviborgo: amaranto in testa a +2 dalla Pianese

20 febbraio 2023

Terza vittoria consecutiva per l’Arezzo che al Comunale batte 2-0 il Ghiviborgo. Una rete per tempo. La prima arriva al 17’ con Risaliti; poi, nella ripresa, ci pensa Gaddini su calcio di rigore a rifinire il risultato. Con i tre punti ottenuti il Cavallino difende il primo posto - portandosi a 50 punti - dagli attacchi della Pianese, uscita vittoriosa dal confronto con il Flaminia; ma allo stesso tempo, data la sconfitta del Poggibonsi con la Sangiovannese, prende sette punti sulla squadra valdelsana. Soddisfatto nel post gara mister Indiani per la prestazione corale della squadra: “Abbiamo fatto una prima mezz’ora bellissima, forse la migliore dell’anno e meritavamo sicuramente di più. Poi ci siamo un po’ fermati perché è subentrata la stanchezza. Una vittoria bella, complimenti al Ghiviborgo perché sta facendo un buonissimo lavoro. Nelle ultime gare l’atteggiamento è stato corretto, dobbiamo continuare così perché mancano ancora dieci partite”.

