Arezzo, nuovi segnali luminosi: più sicura la strada di San Leo

Il Comune di Arezzo “accende” due attraversamenti pedonali nell’abitato di San Leo. Cartelli luminosi a vantaggio della sicurezza stradale. L'intervento in una strada dove più volte sono stati registrati incidenti. La richiesta era stata sollevata da chi vive e frequenta la zona: adesso la risposta di Palazzo Cavallo con la innovativa cartellonistica. E’ il primo, del genere, che si accende in città e ha destato curiosità tra gli automobilisti e i pedoni che hanno apprezzato la nuova installazione. E’ di questi giorni infatti l’innalzamento in via di San Leo della cartellonistica stradale tradizionale cui si è aggiunta l'insegna luminosa per far rallentare le auto e garantire maggior visibilità a chi attraversa la carreggiata. E’ l’assessore comunale alla manutenzione e alla viabilità, Alessandro Casi, a illustrare l'intervento che rappresenta una risposta ai cittadini che da tempo lamentano scarsa visibilità e pericolo per i pedoni in quella zona.

