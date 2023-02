Arezzo, domani l'ultimo saluto al parroco dell'Orciolaia

Sullo stesso argomento: Parroco trovato morto alla chiesa dell'Orciolaia. Aveva compiuto 50 anni nel dicembre scorso

Una comunità sconvolta e una morte che si porta dietro tante domande. Don Agapito Batholomeo Mhando era amato da tutti nella parrocchia dell’Orciolaia e lui ricambiava con quel sorriso che era pari ad un abbraccio. Era arrivato nel popoloso quartiere in un caldissimo giorno d’estate di un anno fa. Accolto e ben voluto, fino all’ultimo. Fino a sabato scorso quando non avendolo visto in chiesa prima della messa, i suoi più stretti collaboratori sono andati a cercarlo. Lo hanno trovato nella sua abitazione. Già morto. Aveva 50 anni. Subito sono stati chiamati i soccorsi. I funerali si terranno mercoledì 22 febbraio alle ore 11 nella chiesa dell’Orciolaia e poi sarà sepolto nel cimitero di Arezzo.

E’ un quartiere sconvolto quello che si appresta a salutare don Agapito la cui salma si trova alle cappelle della Misericordia di Arezzo. Nel comunicare la notizia della sua morte ai sacerdoti, ai diaconi e ai fedeli, il vescovo Andrea Migliavacca ha esortato a ricordare don Agapito “nella preghiera, accompagnandolo ora con lo stesso amore e con la stessa dedizione con cui è stato accolto e seguito in questi anni, fino agli ultimi giorni, dalle nostre comunità e dai sacerdoti con cui ha collaborato, e affidandolo con fiducia all’abbraccio misericordioso del Signore”. Il presule ha assicurato la sua vicinanza ai familiari del sacerdote scomparso, alla parrocchia dell’Orciolaia, alle altre comunità e a tutti i sacerdoti della diocesi: “Sono vicino a tutti voi, condividendo sgomento e cordoglio. La preghiera e il confidare nella speranza in Dio ci aiutino”.



