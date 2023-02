Arezzo, caso Coingas: ora rischiano anche i sindaci revisori, chiamati in causa per risarcimento

Luca Serafini 21 febbraio 2023 a

Ora rischiano anche i sindaci revisori di Coingas. Ad una settimana esatta dalla sentenza (martedì 28 febbraio il verdetto del tribunale di Arezzo per undici imputati tra cui il sindaco Ghinelli) la politica trattiene il respiro, mentre si registra un colpo di scena nella causa intentata dalla società dei comuni, Coingas, contro l’ex amministratore Sergio Staderini.

Anche il collegio dei revisori, ecco la novità, ora è coinvolto nell’azione di responsabilità dinanzi al tribunale delle imprese di Firenze; azione con la quale la spa dei comuni aretini vuol ottenere da Staderini oltre mezzo milione di euro, l’equivalente, cioè, dei soldi spesi per le famose consulenze ritenute peculato, più ulteriori danni. Staderini, che si oppone con decisione alla richiesta, ha chiamato in causa a sua volta come corresponsabili i componenti del collegio dei sindaci revisori: Giovanni Minetti, presidente, Fabiola Polverini e Giuliano Faralli. L’organo di vigilanza al completo. E l’istanza dell’ex amministratore è stata accolta dal giudice Linda Pattonelli, con specifica ordinanza. Così nella prossima udienza, il 14 marzo, la scacchiera del delicato processo vedrà in ballo anche i tre stimati professionisti. Proprio loro che, sollevando dubbi sulle spese anomale di Coingas, suonarono il campanello d’allarme all’origine del caso.

