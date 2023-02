Arezzo, petizione per il mercato delle Logge del Grano: raccolte 776 firme

Sara Polvani 21 febbraio 2023 a

Sono state già raccolte 776 firme, ad oggi, per salvare il mercato delle Logge del Grano. La petizione on line è stata lanciata a inizio febbraio dall’associazione Arezzo 2020 per cambiare a sinistra. L’ultimo giorno di apertura del mercato coperto è stato il 31 dicembre: dal 2 gennaio i produttori hanno dovuto svuotare gli scaffali. Sono circa 70 le aziende coinvolte, 11 i posti di lavoro persi. “La questione sarà sollevata di nuovo giovedì prossimo anche in consiglio comunale”, anticipa Francesco Romizi, consigliere comunale di Arezzo 2020, “sperando che il sindaco ci faccia sapere quale sarà la sua destinazione, tema che è strettamente legato al progetto ancora fumoso della nuova Cadorna: quali sono le intenzioni dell’amministrazione?” La petizione, oltre a sottolineare il grande valore economico e sociale di un progetto interrotto bruscamente, si rivolge ai cittadini invitandoli a firmare per “chiedere che questa esperienza venga seguita con attenzione e sostenuta da parte del Comune, per sostenere le piccole imprese del territorio che in questi sette anni hanno reso un servizio per aretini e turisti promuovendo le eccellenze del territorio”. “Il mercato coperto delle Logge del Grano è stato uno dei progetti più significativi del Piuss, Piano integrato di sviluppo sostenibile di Arezzo, il complesso di interventi di riqualificazione del centro storico”, spiega la stessa associazione promotrice nella petizione online. “Con questo piano di sviluppo sostenibile, classificatosi primo in Toscana, la giunta di centrosinistra 2006-2011 ha ottenuto importanti finanziamenti europei che poi hanno permesso di restituire a nuova vita Fortezza, Palazzo di Fraternita, Teatro Petrarca, ex Bastanzetti, Piazza Grande, piazza Sant’Agostino, Casa delle Culture e altri, tra cui le Logge del Grano. L’obiettivo era proprio quello di valorizzare le risorse e le potenzialità locali, non solo dal punto di vista culturale e turistico ma anche economico e una di queste è certamente la produzione enogastronomica biologica e di qualità. Così si è formata una rete d’impresa costituita da circa 70 aziende agricole del territorio aretino che dal 2015 gestisce il mercato agroalimentare delle Logge del Grano e l’Osteria del Mercato, in un immobile del Comune di Arezzo restaurato con fondi europei per questo scopo, per veicolare le produzioni biologiche e di qualità del nostro territorio. Nel caso specifico negli ultimi anni la rete delle imprese ha proposto al Comune progetti e soluzioni per il miglioramento strutturale ed economico dell’edificio e delle sue strumentazioni, per ridurre i costi energetici divenuti insostenibili e apportare dei correttivi a un piano gestionale oneroso, ma nessuna soluzione è stata mai presa in considerazione”. L’obiettivo minimo della petizione online, che si trova sulla piattaforma change.org con il titolo “Salviamo il mercato coperto delle Logge del Grano di Arezzo”, sono almeno mille firme.

