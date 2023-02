Arezzo, morta a 22 anni nell'incidente: l'auto dove era trasportata andava a più di 100 all'ora

Luca Serafini 22 febbraio 2023 a

La Kia Sportage sulla quale viaggiava come trasportata Federica Canneti andava ad una velocità superiore ai 100 chilometri orari quando il conducente perse il controllo all’ingresso del centro abitato di Vitiano, con limite di 50 kmh. Ciò che prima era una supposizione adesso è una certezza: lo ha stabilito la perizia svolta dall’ingegnere Fabio Canè, incaricato dal pubblico ministero Emanuela Greco della procura di Arezzo per la consulenza tecnica che chiarisce tutti gli aspetti della terribile dinamica dell’incidente costato la vita alla 22enne di Castiglion Fiorentino. La relazione è stata consegnata dall’esperto alla procura ed è molto importante nel contesto del fascicolo aperto per omicidio stradale a carico del 23enne valdarnese che era al volante della macchina del padre. Il tasso alcolemico del giovane era risultato nei limiti. La velocità superiore al doppio consentito potrebbe far scattare l'aggravante che influisce nel procedimento penale sulle eventuali conseguenze.

