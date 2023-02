Arezzo, picchiata a 11 anni per gelosia dal branco di ragazzine: 7 minori identificate

22 febbraio 2023 a

Ha inviato un messaggio ad un ragazzino fidanzato con un’altra. E per la 11enne è scattata la spedizione punitiva: l’hanno attirata con una scusa al parcheggio Cadorna dove si è trovata di fronte una trentina di giovanissimi. Le femmine erano le più animose e gliel’hanno fatta pagare. Una lezione. Spintoni, botte, insulti, capelli tirati alla bambina. E’ la trama dell’episodio avvenuto sabato scorso ad Arezzo verso le 18. Sette i teen ager identificati a ieri sera dalla Squadra Mobile guidata dal dirigente Sergio Leo. Quasi tutte femmine, per lo più non imputabili perché ancora sotto i 14 anni di età.

Uno ad uno i volti dei partecipanti al linciaggio - ripresi dagli immancabili smartphone con video sui social - vengono messi a fuoco in un lavoro svolto di concerto con la procura della repubblica presso il tribunale dei minorenni di Firenze.

Lesioni personali il reato del quale potrebbero rispondere le ragazze over 14. Il referto medico dei sanitari per la 11enne parla di 7 giorni di guarigione in conseguenza di calci, pugni, spintoni e ciocche di capelli tirate. I genitori, originari della Romania, chiedono giustizia, e riferiscono anche di una cintura sguainata.

