Arezzo, lo scultore Andrea Roggi dona opera a Siena

Lo scultore Andrea Roggi ha deciso di donare a Siena l’opera “L’amore salva il mondo”, attualmente collocata presso il belvedere di San Prospero fra via Vittorio Veneto, via XXV Aprile e via Bonci.

“Con immenso piacere ed orgoglio – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Siena, Pasquale Colella, che ha ricevuto la lettera ufficiale di donazione da Andrea Roggi - comunico la decisione dell’artista che ha donato alla nostra comunità la sua opera più fotografata”.

Colella prosegue: “Un dono prezioso di un grande artista che, sentito il sindaco Luigi De Mossi che da sempre è attento a questo tipo di iniziative, potremo collocare stabilmente nella sede attuale. Un grande ringraziamento al maestro Roggi: ha voluto omaggiare Siena e la sua amministrazione”.

“L’Amore salva il Mondo” (2017) è un’opera in bronzo, fusione a cera persa e patina a fuoco, dell’altezza di 360 cm opera dell’artista di Castiglion Fiorentino che ha il suo laboratorio a Manciano.



