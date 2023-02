Banche Arezzo, Faltoni lascia la guida del sindacato Fabi: al suo posto Lorito

22 febbraio 2023 a

Avvicendamento alla guida del sindacato Fabi provinciale di Arezzo. Fabio Faltoni lascia e al suo posto arriva Giovanni Lorito. Il cambio al timone dell'organizzazione sindacale è stato sancito dal congresso provinciale che si è tenuto nei giorni scorsi. "Dopo nove anni – due mandati consecutivi – da responsabile provinciale, ho deciso di non ricandidarmi, anche per favorire un logico avvicendamento. E' per me un vero piacere - ha sottolineato Fabio Faltoni - fare le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro ai sindacalisti eletti nel direttivo provinciale, al nuovo responsabile provinciale, Giovanni Lorito, al segretario amministrativo Riccardo Tei, e agli altri tre membri della nuova segreteria provinciale: Sara Bitorsoli, Giovanna Catani e Giovanni Dell'Aquila. Invece, è con senso di gratitudine - per il grande lavoro svolto in questi anni - che mi rivolgo agli altri tre segretari provinciali uscenti, a Mauro Battaglia, lo storico segretario amministrativo, ad Anna Rita Picchiarelli e a Riccardo Tei, il più giovane di noi ed elemento di continuità fra la precedente e la nuova segreteria provinciale. Grazie al lavoro di tutti i sindacalisti e al grande sostegno dei nostri iscritti, la Fabi di Arezzo ha registrato negli anni una forte e continua crescita nel numero di iscritti, nelle varie iniziative e nella qualità dei servizi erogati. Al termine di questa lunga esperienza, sono soddisfatto, oltre che dei risultati raggiunti grazie a un vero lavoro di squadra, nell’aver incoraggiato tanti colleghi e tanti giovani a cominciare a interessarsi all’attività sindacale. La Fabi nazionale, la nostra Federazione, è sempre stata per noi di Arezzo un appoggio fondamentale e un potente stimolo, a partire dal segretario generale Lando Maria Sileoni, costantemente attento alla nostra realtà locale e alle varie vicende bancarie che l’hanno contraddistinta".

