Arezzo, mancano autisti e rientra dalla pensione: "Ma la beffa arriva quando devo rinnovare la patente"

Valter ha quasi 61 anni e la sua storia porta con sé due notizie che sono una conseguente dell’altra. La prima. “Ero in pensione, faccio l’autista, e sono dovuto tornare a lavorare, perché non si trovano figure professionali”. La seconda: “Proprio per questo motivo, ogni anno, mi devono sottoporre a degli esami medici per rinnovare la patente che scade a ottobre 2023, ma mi hanno dato una visita neurologica nel 2024”. Punto e a capo e cominciamo dall’inizio. “Ho 61 anni tra pochi mesi. Ero ormai in pensione da tempo - racconta – Praticamente ho passato la mia vita a bordo degli autobus. Ho portato persone in giro per tutta Europa. Una vita di sacrificio, ma anche di divertimento. Che oggi però non vuole più fare nessuno. E così durante la pensione, alcune ditte di trasporti sono tornate a cercarmi. ‘Ci mancano gli autisti, te la sentiresti di tornare sulla strada?’. Ho tentennato, ci ho pensato, ma alla fine ho detto sì. Quando c’è bisogno mi chiamano”. Ma tornare sulla strada non è affatto semplice. “Perché occorre la revisione della patente”. La legge infatti dice che “la patente D ha validità di 5 anni fino a 60 anni di età, 1 anno e con il Certificato della Commissione Medica Locale tra i 60 e i 68 anni e consente di guidare anche gli autoveicoli destinati al trasporto di persone....

Servizio sul Corriere di Arezzo di giovedì 23 febbraio 2023

