Arezzo, due nuove strade dalla E78. Preoccupazione tra i cittadini

Bretelle di collegamento a due corsie tra la E78 ed il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle e la E78 e la SR71 Umbro Casentinese, preoccupazione tra i residenti di Le Poggiola e Chiani sull'impatto ambientale dell'infrastruttura per il territorio. È il consigliere comunale di Scelgo Arezzo, Marco Donati a sollevare la questione su cosa accadrà a seguito dell'intervento che pare possa interessare la rete stradale senza che ci sia stato un confronto e un dibattito con i residenti. Il consigliere sollecita quindi all'amministrazione comunale un confronto con gli abitanti delle frazioni interessate in modo che un percorso partecipativo possa limitare i disagi ma soprattutto informare di cosa accadrà nella realtà e quale sarà l'impatto ambientale legato al progetto definitivo "E78 S.G.C. Grosseto-Fano. Tratto Nodo di Arezzo (S. Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno-Arezzo. Lotto 2 di completamento". Sul sito del Ministero dell'ambiente è apparsa la documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità a via delle sole bretelle di collegamento a 2 corsie tra la E78 ed il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle e la E78 e la SR71 Umbro Casentinese”. Documenti tecnici con tanto di cartografie, leggibili, da esperti del settore che hanno fatto sobbalzare chi vive nella zona di Chiani e Le Poggiola. Il timore è che l'infrastruttura che sarà realizzata da Anas possa influire negativamente sull'impatto acustico, sull'inquinamento atmosferico e anche sui flussi di traffico a discapito della vivibilità e tranquillità di chi vive e lavora nelle zone interessate dai nuovi tracciati stradali.

Servizio sul Corriere di Arezzo di giovedì 23 febbraio 2023

