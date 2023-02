Arezzo, morta a 22 anni: il conducente andava a 136 km all'ora in curva nel centro abitato. L'alcol influì

Luca Serafini 23 febbraio 2023 a

L’auto correva come un missile a 140 all’ora con sorpassi azzardati lungo il rettilineo della SR71. Poi la curva a sinistra all’ingresso del centro abitato di Vitiano dove il limite è di 50 ma l’andatura era di 136 orari. Lì la Sportage sfugge al controllo del giovane conducente, urta sul cordolo e rimbalza sull’altra corsia di marcia. Quindi i due scontri ravvicinati con la T Roc e la Juke, fatali per Federica Canneti, morta a 22 anni nello schianto del 7 ottobre 2022. Eccola la sequenza dell’incidente stradale ricostruita con elementi oggettivi e parametri dall’ingegner Fabio Canè. L’esperto parla di velocità “sconsiderata” tenuta dal 23enne al volante, S.P., residente in Valdarno, indagato per omicidio stradale e lesioni (sette i feriti). Il consulente della procura aggiunge altri elementi importanti nell’inchiesta del pm Emanuela Greco: uno, l’alcol influì, perché la percentuale di 0,65 grammi/litro rilevata sull’automobilista altera i riflessi e riduce le capacità. Altro aspetto di rilievo: la cintura di sicurezza non avrebbe salvato Federica, che si trovava nel sedile posteriore e riportò lesioni fatali nel secondo urto, sulla fiancata. Infine, nessuna responsabilità può essere attribuita ai conducenti della Volkswagen e della Nissan che si trovarono di fronte la Kia e non poterono evitare l’impatto. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di giovedì 23 febbraio.

