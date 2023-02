Arezzo, Klaus scomparso: il caso arriva in tv a Chi l'ha visto?

23 febbraio 2023 a

Anche Chi l'ha Visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Raitre, si occupa della scomparsa di Klaus, 52 anni, di cui non si hanno tracce da giorni. Appello e foto nel corso della trasmissione televisiva. Le ricerche dell'uomo, 52 anni, proseguono senza esito. Impiegati uomini e mezzi ma del tedesco che viveva nella casa immersa nei boschi tra Arezzo e la Valtiberina, a Pietralavata, nei pressi di Bivignano, nessuna traccia. Segnalazione scattata il 16 febbraio, ma da inizio mese nessuno lo avrebbe visto. Il suo cane è stato recuperato dall'Enpa: lo aspettava nei pressi dell'abitazione. In casa documenti, effetti e cellulare.

L'uomo aveva avuto un incidente stradale recentemente, in seguito al quale erano emerse irregolarità rispetto al veicolo.. Klaus Leonhard Schuessler, originario di Norimberga, aveva lasciato la Germania dove lavorava nell'assistenza sanitaria per stabilirsi nel luogo isolato. In precedenza legato sentimentalmente ad una donna, ora stava da solo. Schivo, riservato, si spostava nei centri vicini, in particolare Le Ville, ma faceva sempre rientro nel casolare ora vuoto. Il mistero è fitto.

Lu.Se.

