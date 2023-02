Arezzo, due donne ferite in due incidenti stradali nelle auto ribaltate

23 febbraio 2023 a

Due donne ferite in due incidenti stradali. A Foiano della Chiana questa mattina, giovedì 23 febbraio, alle 9.35. I sanitari e i vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti in via del Duca, dove un'auto è uscita fuori strada, ribaltandosi poi su un fianco. Una donna, rimasta all'interno dell'abitacolo, è stata liberata da pompieri e operatori sanitari del 118, che poi l'hanno presa in carico per le cure del caso. La squadra dei vigili del fuoco ha poi messo in sicurezza la vettura alimentata a Gpl. Sul posto la Misericordia di Cortona, la Polizia Municipale, i carabinieri e l'elisoccorso Pegaso 2. La ferita, 56 anni, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo.

Alla stessa ora sempre in Valdichiana, a Lucignano, incidente stradale a Le Corti dove un'auto si è cappottata nel fiume. Sul posto ambulanza della Misericordiadia di Castiglion Fiorentino, Pegaso 1, Vigili del fuoco, carabinieri di Lucignano. Ferita una donna di 47 anni, trasportata a Careggi in elicottero in codice giallo.

