Arezzo, slitta l'apertura del locale all'interno del parco

Francesca Muzzi 24 febbraio 2023 a

a

a

L’ultimo permesso del Comune è arrivato proprio in questi giorni e i lavori sono partiti immediatamente. Ma la tabella di marcia non garantisce l’apertura in primavera del bar dentro al parco Giotto - come era stato annunciato ad inizio anno - che deve slittare di alcune settimane. “E’ prevista invece per fine maggio, inizio giugno”, dice Corrado Menchetti che insieme alla cooperativa Koinè, gestiranno la struttura.

Servizio sul Corriere di Arezzo di venerdì 24 febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.