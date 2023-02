Arezzo, ristorante Minerva: nuova vita, restyling e posti di lavoro

Luca Serafini 24 febbraio 2023 a

Porta il nome del bronzo che insieme alla Chimera fa parte della storia e dell’identità di Arezzo: Minerva. E’ l’hotel ristorante di via Fiorentina, preziosa struttura di una città sempre più aperta e accogliente. E’ di questi giorni l’inaugurazione del nuovo ristorante Minerva che, riaperto dopo un mese di lavori, si propone come luogo di alta qualità ed eleganza per apprezzare la cucina locale, quella toscana, quella nazionale ed internazionale. Per Arezzo è una notizia e la nuova stagione del Minerva apre anche la prospettiva di possibili ulteriori posti di lavoro: i titolari - la famiglia Fabbrini - si promettono di selezionare altro personale per integrare l’organico composto attualmente da 30 persone.

“Il lancio del nuovo ristorante si aggancia alle radici della storia dell’impresa di famiglia” spiega Andrea Fabbrini, figlio di Amedeo, fratello dei compianti fondatori Giovanni e Rino. “Nel 1954, 69 anni fa, tutto iniziò in via Crispi con lo Spiedo d’Oro, poi nel 1968 l’attività fu trasferita in via Fiorentina, con camere e ristorante: l’hotel realizzato a partire dal 1964”, prosegue Andrea che conduce il Minerva insieme al cugino Gianni, figlio di Rino. Dalla fine degli anni Sessanta in poi la struttura ricettiva e della ristorazione ha accompagnato la crescita della città dell’oro, ospitando una moltitudine di persone, di eventi, di cerimonie. Dopo gli adeguamenti strutturali e gli ammodernamenti del passato, era giunta l’ora di un passo avanti ulteriore. “Vogliamo puntare sul ristorante. Molti non lo sanno ma qui c’è un luogo dove si può mangiare molto bene, un posto ideale per la coppia, la famiglia, la comitiva, la cerimonia. Circa cento posti la capienza. Terrazza esterna.

Con orgoglio lo definiamo uno dei migliori ristoranti di Arezzo. I nostri chef propongono i piatti tradizionali, un menù alla carta vario, a partire dalle grigliate che furono l’origine dell’attività di famiglia, al pesce, alle specialità italiane e internazionali, e la cantina fornita. Personale qualificato, uno di noi sempre presente in sala ad accompagnare i clienti”. La stessa struttura è punto di riferimento per l’hotel: “Disponiamo di 130 camere dalla basic in su, standard, suite, collection, superior e la struttura è al passo con i tempi per ricevere persone che arrivano per affari o per visitare la città”.

Arezzo vive una stagione di freschezza attrattiva. “Superata la fase difficile della pandemia, abbiamo registrato movimento anche nei mesi estivi che in passato erano meno vivaci, la Città del Natale, poi, ha fatto da traino a flussi importanti. Chi scopre Arezzo sul web o per lavoro, ci torna”. L’hotel quattro stelle dispone di spazi per convegni e meeting di lavoro. Il Minerva compie 55 anni ma il ristorante nacque quasi 70 anni fa. E guarda al futuro, fresco di restyling, riorganizzato, curatissimo. “Ci guardiamo intorno per ulteriori possibili inserimenti occupazionali” conclude Fabbrini “è un settore nel quale si trovano poche persone disponibili, ma siamo alla ricerca di gente con esperienza e volontà per servizio in sala e in cucina”.

