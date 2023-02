Arezzo, uccisa dal prete: sale a due milioni la richiesta danni alla Chiesa da parte dei familiari di Guerrina

Luca Serafini 24 febbraio 2023 a

a

a

Sale da uno a due milioni di euro la richiesta di risarcimento danni dei familiari di Guerrina Piscaglia verso la Chiesa. Dopo l’azione legale delle sorelle e delle nipoti della donna sparita da Cà Raffaello, secondo la giustizia italiana uccisa da padre Gratien Alabi (condannato a 25 anni), è arrivata anche quella del marito e del figlio.

Due citazioni speculari dinanzi al tribunale civile di Arezzo che sostengono la responsabilità indiretta dell’istituzione ecclesiastica su quanto avvenne il primo maggio 2014 nella exclave aretina, comune di Badia Tedalda. “Fu la Diocesi di Arezzo ad inviare i padri premostratensi nella parrocchia” ricorda l’avvocato Nicola Detti, che assiste Mirco Alessandrini, marito di Guerrina, e il figlio Lorenzo. “E la Diocesi mesi prima dell’omicidio aveva ricevuto segnalazioni da persone della parrocchia su comportamenti non consoni del sacerdote, in relazione all’uso di alcol e per la relazione sentimentale con Guerrina Piscaglia”.

Secondo l’avvocato Detti, affiancato nell’azione civile dall’avvocato Francesca Faggiotto, ci sono gli estremi per chiamare in causa la Chiesa per il risarcimento del danno patito dal figlio di Guerrina, che ha perso la mamma per mano del pastore di anime, e dal marito Mirco. Sarebbe mancato, secondo l’articolato atto giudiziario, un intervento di vigilanza sul sacerdote e di tutela della parrocchiana. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di venerdì 24 febbraio



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.