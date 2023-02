Arezzo, lo trovano con la cocaina, offende e strattona i carabinieri: arrestato

24 febbraio 2023 a

a

a

Lo trovano con la cocaina e lui offende i carabinieri e li tira per la giacca. Arrestato a Monte San Savino un uomo di 56 anni. I militari dell'Arma della Compagnia di Cortona hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 56 anni, residente a Monte San Savino. I carabinieri stavano svolgendo un servizio di prevenzione sul territorio di competenza quando, transitando davanti ad un bar, hanno notato due persone che stavano dialogando tra di loro all’interno di un’auto.

Nell'intento di sottoporli a un controllo i militari si sono avvicinati e proprio in quel frangente hanno notato che uno di loro con un gesto fulmineo aveva gettato qualcosa fuori dall’abitacolo del veicolo. A quel punto i carabinieri hanno proceduto ad identificare le due persone e hanno rinvenuto vicino a un’auto lì parcheggiata, un contenitore in plastica con all'interno quattro confezioni in cellophane contenenti sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina del peso di circa 3 grammi.

Il 56enne a quel punto, ha iniziato a inveire contro i carabinieri proferendo frasi minacciose e offensive e a strattonare per la giacca uno dei due militari che successivamente lo immobilizzavano. Uno dei due carabinieri ha riportato lesioni con prognosi di sette giorni. L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.