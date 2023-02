Arezzo, niente più certificato medico a scuola dopo 5 giorni di assenza

Francesca Muzzi 24 febbraio 2023 a

a

a

Niente più certificato medico dopo cinque giorni di assenza a scuola. La proposta di legge della giunta regionale è stata accolta ed approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Per tornare a scuola dopo una malattia, in Toscana, gli studenti non dovranno più presentare il certificato medico: neppure dopo cinque giorni di assenza, com’è adesso. La proposta, presentata dall’assessore alla sanità Simone Bezzini, era stata licenziata dalla giunta a fine dicembre 2022. E adesso è già operativa. “Anche se noi continuiamo, almeno in questa prima fase, a compilare lo stesso i certificati medici”, sottolinea Roberto Nasorri, segretario dei medici di medici generale della provincia di Arezzo. La legge infatti adesso dovrà essere “digerita” anche dai presidi dei vari istituti “che faranno successivamente le loro valutazioni”. Ma non si torna indietro. “Diciamo che la Toscana – prosegue Nasorri – è la dodicesima regione che si accoda a quelle che già non avevano più il certificato medico dopo i fatidici cinque giorni di assenza”. Il certificato medico per la riammissione a scuola era già stato cancellato in undici regioni e province autonome: Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Veneto. Ma cosa comporta questo? “Meno burocrazia, meno file negli ambulatori.

Servizio sul Corriere di Arezzo di venerdì 24 febbraio

