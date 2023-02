Arezzo, la commissione sagre divide il consiglio. Marco Donati: "Chiudiamola"

Francesca Muzzi 25 febbraio 2023 a

E’ bastato che l’assessore al turismo, Simone Chierici illustrasse, durante l’ultimo consiglio comunale, il regolamento sagre - che non è cambiato quasi di niente - che l’opposizione, Marco Donati (Scelgo Arezzo), ha subito preso la parola. “E’ incredibile - dice Donati - che nel consiglio comunale di Arezzo si discuta di pizza margherita in un momento storico come l’attuale, con il disagio sociale e la crisi economica. L’unica commissione speciale esistente è quella sulle sagre mentre, nel frattempo, è stata respinta la nostra proposta di crearne una su via Fiorentina”. “Siamo l’unico consiglio comunale in Italia - insiste Donati - che ha una commissione speciale sulle sagre. Ma davvero questa città non ha da aprire una commissione sui temi del lavoro, dell’innovazione, dei rifiuti, sui costi dell’energia. Ma davvero noi abbiamo ancora aperta la commissione sagre? Forse andrebbe chiusa. Mi auguro che sia l’ultimo capitolo”. E la replica dell’assessore Simone Chierici non si è fatta attendere: “Il codice del commercio della Regione Toscana in vigore dal 2018, all'art.52 comma 8, prevede che i comuni devono promuovere la collaborazione tra i soggetti organizzatori delle sagre (e della somministrazione temporanea in generale) e le imprese del territorio interessato. E dunque vorrei fare tre considerazioni. La prima: non è che la commissione sagre esclude la formazione di altre commissioni. Il secondo punto: i componenti della commissione sagre che ci hanno lavorato su questo regolamento, lo fanno a titolo gratuito. La terza: da una parte si chiede la collaborazione e il coinvolgimento, dall’altra si dice ‘chiudiamo una commissione’.". Anche Flavio Sisi, presidente del Comitato sagre, prende la parola........

Servizio sul Corriere di Arezzo di sabato 25 febbraio

