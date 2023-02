Arezzo, errore nel cartello stradale lungo la E45 in Valtiberina: ironia sui social

25 febbraio 2023 a

Cartello stradale con errore lungo la E45, ironia sui social. Fotografia e battute. Il nome della località Madonnuccia nel comune di Pieve Santo Stefano, provincia di Arezzo, è diventato Madonuccia, con una enne in meno.

La segnalazione arriva da un membro del gruppo facebook Vergogna E45 che da anni rappresenta un luogo di incontro virtuale tra i tanti utenti della strada che percorrono l'arteria appenninica per scambio di informazioni su cantieri e viabilità, critiche, commenti, suggerimenti, lamentele, sfoghi.

"Devono costare parecchio adesso le lettere "N", se sono stati disposti a storpiare pubblicamente il nome di una località pur di risparmiarne una per ogni cartello", scrive l'automobilista in un post, mostrando la fotografia del cartello stradale con l'evidente errore ortografico, posizionato nel tratto tra Sansepolcro e Pieve Santo Stefano.

Seguono i commenti di altri, tra ironia e sarcasmo sullo svarione e sulla fornitura dei cartelli per conto di Anas, Chi riflette che, storpiando il nome, poteva anche andare peggio con il risultato di una scritta blasfema. Chi rammenta analoghi errori, come un Sarzina per Sarsina,

Madonnuccia è il nome della località che con la costruzione dell'invaso di Montedoglio è sparita, sommersa dalle acque, con successivo trasferimento dell'agglomerato in posizione elevata con affaccio sul territorio caratterizzato dalla diga.

