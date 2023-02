Arezzo, vittime crimini di guerra: altri quattro mesi per le domande di risarcimento grazie al Milleproroghe

25 febbraio 2023 a

Lo Stato concede altro tempo per presentare le istanze con cui accedere al fondo istituito dal governo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dal Terzo Reich durante la Seconda guerra mondiale tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

Una nuova finestra di quattro mesi si apre infatti grazie al Decreto milleproroghe approvato dai due rami del Parlamento: prima il voto del Senato e l’altro ieri il via libera alla Camera.

Lo scorso 27 ottobre si era chiuso lo spazio inizialmente messo a disposizione di congiunti ed eredi di congiunti delle vittime. Circa trecento gli aretini di tutte le vallate che avevano partecipato a questa sorta di class action ma altri non avevano fatto in tempo. Persone in qualche modo segnate dalle stragi commesse nel territorio aretino tra Civitella, Cornia, San Pancrazio, San Polo, Vallucciole, Falzano per citare i nomi più rilevanti. Il problema è l'esiguità del fondo, insufficiente per ristorare tutti. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di venerdì 25 febbraio.



