Arezzo, la verità sulla strage del 1944 a San Polo grazie a documenti inediti

La Strage di San Polo è stata una delle numerose stragi naziste compiute in provincia di Arezzo, ma questa ha emozionato e commosso parecchio sia per la ferocia che l’ha contraddistinta, sia per l’età di alcune vittime (il più piccolo aveva appena 20 giorni), sia per le foto e le riprese eseguite da operatori militari inglesi pochissimi giorni dopo, durante la riesumazione delle salme.

Non furono né le tremende SS e nemmeno i fanatici della Divisione Hermann Goering a compiere il massacro, ma militari appartenenti al 274° Reggimento Granatieri della 305ª Divisione.



Purtroppo però, per una serie di motivi legati al famigerato “armadio della vergogna”, questa strage non ha avuto un giusto processo ai colpevoli e neppure la sua narrazione nella storiografia partigiana aretina ha potuto avvalersi del cospicuo materiale esistente fin dal 1944. Mi diceva il compianto Enzo Gradassi dopo aver preso visione di alcuni documenti che “niente corrisponde alla vulgata”.

(...)

