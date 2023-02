Arezzo, bullismo: sentita dalla polizia la bambina aggredita. La classe la incoraggia: "Torna a scuola"

Sara Polvani 26 febbraio 2023 a

“A nome di tutta la classe voglio dire che siamo vicini alla bambina, alla famiglia, e che i ragazzi l’aspettano a scuola al più presto”. Così ieri Barbara Santini, una rappresentante dei genitori della classe della 11enne vittima del pestaggio di una settimana fa ad Arezzo, in occasione del sit-in che si è tenuto proprio in piazza Fanfani, alla ex Cadorna, teatro del fatto di cronaca. La manifestazione, con la partecipazione pacifica di quasi duecento persone, con cartelli e slogan, è stata promossa dal Comitato Giù le mani dalle mense insieme alle associazioni Futuro Aretino e Dog operatori di strada “per manifestare solidarietà alle vittime di violenza, bullismo e solitudine e per chiedere l'intervento delle istituzioni”. Il 18 febbraio in un angolo di questa piazza, una bambina è stata circondata e picchiata: la squadra mobile ha sentito la ragazzina, in modo protetto, e sarebbero sette le teen ager individuate grazie ai filmati. L’indagine prosegue. I minori under 14 non sono imputabili.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di domenica 26 febbraio.

