Arezzo, morto con lo scooter: la vittima è un dipendente storico di un supermercato

E' Umberto Valtriani l'uomo che ha perso la vita sul ponte di Pratantico, alle porte di Arezzo, nell'incidente con lo scooter. L'uomo, classe 1968, era conosciuto in città in quanto dipendente storico del supermercato Pam di via Alfieri.

Nella tarda serata di sabato 25 febbraio, percorrendo il tratto di strada verso casa, Valtriani ha perso il controllo del ciclomotore e l'impatto con il muretto laterale è risultato fatale. Morto sul colpo, vani i soccorsi. La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi di legge e non è emerso il coinvolgimento di terzi.

La salma, portata all'obitorio del San Donato dagli operatori della Misericordia, sarà restituita ai familiari in giornata. La notizia della morte di Valtriani ha suscitato dolore nei cari e negli amici. Sconvolti i colleghi di lavoro e i dirigenti della struttura commerciale. Umberto Valtriani era addetto al reparto gastronomia, persona di fiducia, presente nei ranghi della Pam fin dall'inizio. Il padre Franco ne era stato il primo direttore.

