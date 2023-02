L'Arezzo affronta il Mobilieri Ponsacco sul terreno pesante del "pollaio"

Riccardo Buffetti 26 febbraio 2023 a

Il giorno della partita è arrivato. Questo pomeriggio (14.30) l’Arezzo è di scena nel difficile terreno di gioco del Mobilieri Ponsacco per disputare la venticinquesima giornata di campionato di serie D. Compresa quella di oggi sono dieci le partite rimaste al termine della stagione, e la squadra amaranto si trova al vertice della classifica; posizione che non si sogna minimamente di lasciare.

Lo sguardo sarà necessariamente volto anche a Seravezza, dove la squadra di casa affronterà la Pianese, seconda a -2 dal Cavallino. Una lotta al vertice che potrebbe continuare fino allo scontro diretto di aprile, ma per l’Arezzo sarebbe ideale arrivare a quella partita con altri punti di vantaggio, per essere senza pensieri e far valere la vittoria con la formazione di Piancastagnaio nella gara di andata.

Nonostante le condizioni meteo avverse segnalate nelle ultime ore, dovrebbero essere poco più di 200 i tifosi amaranto pronti a seguire la squadra allenata da mister Indiani. Ieri, in conferenza stampa, il tecnico dell’Arezzo si è soffermato a parlare sul terreno di gioco del Ponsacco, soprannominato "Il pollaio" dai tifosi locali: “Sarà sicuramente pesante se le previsioni del meteo si riveleranno corrette. Non un fondo ideale per come siamo abituati di solito. Dovremo essere bravi a superare anche questa difficoltà, senza giocare di fioretto”. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di domenica 26 febbraio.

