Arezzo, 50enne sbatte con l'auto contro il guardrail e resta ferito

Incidente stradale domenica 26 febbraio in città. Alle 8.22 i mezzi dell'emergenza urgenza Asl sono stati attivati per un sinistro che ha visto coinvolta un'autovettura. L'auto ha urtato il guardrail sulla 73 all'altezza dell'incrocio con via Padre Teodosio. Un uomo di 50 anni è stato portato, in codice rosso, al pronto soccorso delle Scotte di Siena con un'ambulanza della Croce rossa. Sul posto è intervenuto l'automedica di Arezzo e la polizia municipale.

