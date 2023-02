Cavriglia, muore a 59 anni mentre lavora nel capannone travolto da solaio e scaffale di ferro

26 febbraio 2023 a

a

a

Tragedia in un capannone a Cavriglia: cede un solaio, muore a 59 anni travolto dalla copertura e da una pesante scaffalatura in ferro. La tragedia si è consumata questa mattina, domenica 26 febbraio, nei pressi della località Bomba nel comune di Cavriglia, in provincia di Arezzo.

Erano le 13.30 quando si è verificato il crollo, all'interno della struttura, determinato dallo spessore sottile del solaio, in cartongesso, e dal peso del mobile issato con una imbracatura. Sotto i piedi dell'uomo si è creato il vuoto: un dislivello di tre metri con la caduta addosso al 59enne del materiale soprastante e dello stesso scaffale.

Sul posto l'ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno, l'automedica del Valdarno, i vigili del fuoco di Montevarchi e il Pissll Valdarno (dipartimento per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro). Purtroppo non c'era nulla da fare. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale della Gruccia.

L'uomo pare fosse in pensione ed era intento a dei lavori di riadattamento del capannone di proprietà, in precedenza utilizzato per un'attività proprio nel settore del ferro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.