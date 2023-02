Arezzo, controlli anti bulli all'ingresso delle scuole

Francesca Muzzi 27 febbraio 2023 a

Controlli intensificati nei punti nevralgici di Arezzo e davanti alle scuole medie. Sono i primi provvedimenti messi in atto dalla polizia municipale, dopo l’episodio di bullismo sulla ragazzina di 11 anni. Il comandante, Aldo Poponcini, sottolinea: “Che simili controlli c’erano già, ma adesso saranno più frequenti”. E così - per la città - sono partiti già in questo fine settimana. “Abbiamo fatto una serie di verifiche a tappeto in diversi punti di Arezzo ritrovo dei giovani e giovanissimi – dice Poponcini – Tra questi il parcheggio Cadorna (dove tra l’altro è avvenuto l’episodio sulla undicenne ndr), i Portici e piazza Sant’Agostino”...

