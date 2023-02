Arezzo, primarie Pd: Schlein vince con il 58% nei gazebo di città e provincia, Fossi al 60% per segreteria toscana

27 febbraio 2023 a

Primarie del Pd, in provincia di Arezzo ampio successo di Elly Schlein, 58 per cento a scrutinio quasi terminato, vittoriosa in tutta Italia e prima segretaria del Partito Democratico. Stefano Bonaccini si è fermato al 42 per cento dei consensi nel voto che si è svolto domenica 26 febbraio 2023. Nella competizione per la segreteria regionale della Toscana, Emiliano Fossi ha riscosso il 60 per cento delle preferenze rispetto a Valentina Mercanti. Successo in tutta la regione per il parlamentare ex sindaco di Campi Bisenzio.

Il Comitato Parte da Noi Arezzo - Per Elly Schlein Segretaria, in un post su Facebook "ringrazia tutti gli elettori e tutte le elettrici per l’eccezionale risultato raggiunto in città e in provincia . Elly Schlein ha praticamente vinto quasi ovunque. Adesso lavoreremo con entusiasmo per portare avanti il programma della mozione Shlein nel territorio aretino e nella provincia. È partita da noi, adesso deve continuare con tuttə!"

