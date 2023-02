Arezzo, Pd: larga vittoria di Schlein, chi sono i sostenitori e le prime dichiarazioni

27 febbraio 2023 a

a

a

Arriva anche da Arezzo la spinta per il cambiamento nel Partito Democratico sotto la guida di Elly Schlein, vincitrice delle primarie di domenica 26 febbraio. Al termine dello spoglio delle schede, il consenso ottenuto dal nuovo segretario nazionale del Pd, prima donna alla guida del principale partito del centrosinistra, è intorno al 60%. Largo successo nei settanta gazebo sparsi tra città e provincia anche per Emiliano Fossi, eletto Nuovo Segretario Regionale del Partito Democratico della Toscana.



"L'entusiasmo e l'attenzione che si erano respirate alle iniziative con Elly Schlein e Nicola Zingaretti, hanno trovato conferma prima nei congressi di circolo con gli iscritti e poi con le primarie aperte in provincia di Arezzo", si legge in un comunicato diffuso dal coordinamento provinciale del Pd di Arezzo, su richiesta dei comitati a sostegno di Elly Schlein.



"Prima dato che vogliamo sottolineare è la partecipazione che ha superato le previsioni, a dimostrazione che quando i cittadini sono chiamati a decidere, non si tirano indietro", si legge nel comunicato dem. "Ora si apre una nuova fase, la più impegnativa e speriamo innovativa in linea con l'impostazione delle proposte della Schelin e del nuovo Segretario Regionale Fossi".

In provincia di Arezzo, tra coloro che si sono impegnati per sostenere la mozione Schlein che si è imposta su quella di Stefano Bonaccini, ci sono: il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Vincenzo Ceccarelli, l'ex segretario Marco Meacci e altri personaggi come Francesca Basanieri, Enzo Brogi, Paolo Nannini, Barbara Croci, Donato Caporali, Angela Lucini, Filippo Gallo, Francesca Sansoni, Sara Cherici, Vanessa Bigliazzi, Serena Gialli, Benedetta Ricci, Tania Bidini, Claudio Francini, Stefano Cuccoli, Filippo Moneti, Roberta Visotti, Giulia Travi, Iasmina Santini, Daniele Pulcinelli, Walter Pagliei, Alessandra Nocciolini, Alessio Occhini, Valerio Menchiari.

Tito Barbini, politico e scrittore, figura storica di spicco della sinistra aretina, in un post sul suo profilo facebook ha scritto: "Un grande abbraccio Elly segretaria….Passione e voglia di futuro per la sinistra e per il Paese. Era l’ultimo treno e l’abbiamo preso!!"

Il Comitato Parte da Noi Arezzo - Per Elly Schlein Segretaria "ringrazia tutti gli elettori e le elettrici per l’eccezionale risultato raggiunto in città e in provincia . Elly Schlein ha praticamente vinto quasi ovunque. Adesso lavoreremo con entusiasmo per portare avanti il programma della mozione Schlein nel territorio aretino e nella provincia. È partita da noi, adesso deve continuare con tutti e tutte."

L.S.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.