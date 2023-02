Arezzo, addio a Tito Santiccioli pioniere dei fuoristrada fondatore della concessionaria

27 febbraio 2023 a

Addio a Tito Santiccioli, una vita per il fuoristrada. Se ne va una figura dinamica e geniale del territorio. Nato il 15 aprile del 1944 ad Ottavo, lì aveva sviluppato fin da giovane le capacità nel mondo dei motori e della meccanica e lì aprì nel 1976 la prima attività. Oggi Santiccioli 4 x 4 Off Road è una concessionaria tra le principali del territorio, condotta con passione e competenza dai figli del fondatore, Simone e Simonetta. Tito Santiccioli si è spento il 24 febbraio e il funerale sarà celebrato oggi, lunedì 27 febbraio, alle 15 nella chiesa di Vitiano.

La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione. Figlio di agricoltori, la mamma Iolanda Giusti e il padre Silvio Santicioli (alla nascita gli fu corretto il cognome in Santiccioli) Tito si cimentò con i primi mezzi autoprodotti, go-kart e fuoristrada, nella tenuta dell’Ente Serristori dove lavorava. Senza aver frequentato scuole, era formidabile nel montare veicoli. La piccola officina dove trasformava in fuoristrada Willis e Jeep M38, revisionava veicoli e montava motorizzazioni diesel, fu subito un punto di riferimento.

A fine anni 70 Tito iniziò ad importare le prime Land Rover dall’Inghilterra e successivamente diventò concessionario Aro e Lada. Nel 1981 arriva nel mercato Italiano la mitica Uaz, il 1982 è l’anno del primo viaggio in Africa con una Aro 240 benzina preparata nella piccola officina di Ottavo: Tito attraversa il Marocco Polisario, l’Algeria e la Tunisia. Nel 1986 è responsabile assistenza al Rally dei Faraoni nel team Ufficiale Uaz. Il 1987 è segnato dalla preparazione e sponsorizzazione della Uaz che parteciperà alla competizione Africana Torino – Gaborone e nello stesso anno prepara e sponsorizza la Uaz che parteciperà al Rally di Grecia. Nel 1988 viene aperta la filiale di Bibbiena.

Nel corso degli anni Tito si dedica all’organizzazione di innumerevoli raduni in zona e fuori. Il 1996 è caratterizzato dalla spedizione con furgone Uaz 452 nel deserto tunisino fino alla Libia. La sede storica di Ottavo diventa stretta, nel 1999 viene aperto un punto vendita a Castiglion Fiorentino, mentre le redini dell’azienda vengono prese dai figli Simone e Simonetta. Intanto continuano le spedizioni nell’amatissima Africa, il 2001 vede protagonista la tappa in oasi di montagna nel deserto del Sahara e nel 2002 l’attraversamento del lago Salato del Ciot e pista Rom. Nel 2004 l’apertura del nuovo stabile Santiccioli nella zona industriale di Rigutino dove in un unico edificio viene raggruppata l’azienda: ufficio vendite, officina e uffici. Se ne va un grande per coraggio, intuizioni, determinazione. Condoglianze alla famiglia anche dal Corriere di Arezzo.

