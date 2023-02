Arezzo, master universitari. C'è anche quello sul gioiello

27 febbraio 2023 a

È ancora possibile l’iscrizione a corsi post laurea dell’Università di Siena erogati nelle sedi di Arezzo e San Giovanni Valdarno. Entro il 15 marzo è possibile iscriversi ai master di primo livello in: Storia, design e marketing del gioiello, e in Sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, erogati nella sede di Arezzo; e al master di secondo livello in Engineering Geology, che si tiene nella sede di San Giovanni Valdarno.

Alcune delle attività didattiche si tengono anche da remoto. È inoltre possibile iscriversi ad altri corsi post laurea, fra cui il master in Management e comunicazione per le aziende chimiche e del lusso - Chemalux, organizzato in collaborazione con LEM Industries, azienda attiva nel territorio aretino.

Sempre fino al 15 marzo, sono aperte le iscrizioni anche al corso di aggiornamento professionale “Corso teorico-pratico: dall’idrogeologia applicata alla modellazione numerica” che si terrà a San Giovanni Valdarno.

