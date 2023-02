Arezzo, è partita anche quest'anno la campagna Bufo Bufo per salvare i rospi

Sara Polvani 27 febbraio 2023 a

In strada dal tramonto fino a sera, le 21.30 circa, per il salvataggio degli anfibi: al via la campagna Bufo bufo. Anche quest'anno tornano così nelle nostre strade i segnali stradali (e i volontari) per salvare il rospo Bufo bufo durante la migrazione di primavera. Sono infatti una decina gli attivisti per i diritti degli animali, appartenenti a varie associazioni che ogni anno, dal 2012, portano sulle strade aretine un’operazione di salvaguardia destinata agli anfibi (principalmente il rospo Bufo bufo, ma anche rane e altri animali) che in questo periodo migrano dai boschi alle zone umide per deporre le uova e fecondarle. Quella del rospo Bufo bufo è una migrazione decisamente spettacolare che vede le femmine far salire sul dorso i maschi per poi condurli nel luogo (generalmente un laghetto) dove verranno deposte le uova e dove il maschio poi le feconderà. Purtroppo però, ogni anno, migliaia di questi animali vengono travolti e uccisi dalle automobili in transito e questo influisce anche sulla conservazione della specie che, si ricorda, fa parte di quelle protette. Così, anche quest'anno, sono stati posizionati cartelli stradali mobili (verranno rimossi a fine campagna) che indicano alcune zone di migrazione e invitano gli automobilisti a fare attenzione. Nel frattempo gli attivisti percorrono le strade mettendo al sicuro gli anfibi e conteggiandoli per fornire i dati ai biologi che studiano l’andamento della specie. “Ogni anno migliaia di animali vengono salvati nel corso di questa importante campagna”, ha dichiarato Francesco Cortonesi, uno degli organizzatori di questa campagna che è totalmente autofinanziata dai volontari. “Lo scorso anno siamo riusciti a portarne in salvo 1.400. Purtroppo i cambiamenti climatici hanno un notevole effetto sulla riproduzione degli anfibi che, ovviamente, hanno bisogno di zone umide ed è indubbio che, rispetto ai primi anni, il numero di animali in transito sia diminuito. Ognuno di noi, quando è al volante, può contribuire a salvare questi animali cercando di evitarli quando li nota sulla carreggiata, basta guidare con prudenza, che ovviamente è sempre buona norma”. Anche quest'anno dunque il Comune di Arezzo ha autorizzato il posizionamento da parte degli addetti di appositi cartelli stradali di attenzione che stanno ad indicare alcune zone di migrazione invitando gli automobilisti ad una guida prudente...

