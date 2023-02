Arezzo, la Fiab: "Un'area verde al posto del parcheggio Cadorna"

Francesca Muzzi 28 febbraio 2023 a

a

a

La Fiab propone un’area verde al posto del parcheggio della Cadorna. “I parcheggi sono traffico attratori”, dicono in coro Enrico Valentini, presidente Fiab e Giovanni Cardinali. Anche Fiab a conclusione dei tavoli del percorso partecipativo condotto da “Narrazioni Urbane” ha presentato un suo progetto per riqualificare l’area e per cercare di eliminare, o per meglio dire ridurre, traffico e sosta in centro. “L’area della Cadorna, è un punto strategico per la città. Così come una volta è stata piazza della stazione verso la quale, Fiab, si è battuta tanto e alla fine ha vinto, per liberarla dalle auto”.

Servizio sul Corriere di Arezzo di martedì 28 febbraio 2023

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.