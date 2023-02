Fiera Antiquaria ad Arezzo, in 26 chiedono di cambiare posto all'edizione di settembre

Alessandro Bindi 28 febbraio 2023 a

In 26 chiedono di spostarsi. È questo il dato della procedura del bando di miglioria avviato dall'amministrazione comunale per riposizionare gli espositori nel circuito della Fiera Antiquaria in modo poi da dare il via alla procedura con la quale sarà riservata l'opportunità agli spuntisti di diventare titolari per le dodici edizioni della Fiera Antiquaria. Nel dettaglio il dato nasconde una precisazione non da poco. Delle 26 richieste di miglioria tutte riguardano l'edizione di settembre, quella del Prato per intendersi, quando gli espositori sono chiamati a trasferirsi nei giardini intorno alla fortezza medicea per lasciare libera piazza Grande e il centro storico per la Giostra del Saracino.

