Arezzo, arriva il giorno della sentenza Coingas: cosa rischiano il sindaco Ghinelli e gli altri

Imprevedibile come ogni sentenza, arriva domani il giudizio finale per gli undici imputati di Coingas. La montagna di accuse può partorire un topolino o qualcosa di molto più robusto. Vedremo. La politica in queste ore trattiene il fiato. Nell’attesa, in molti si improvvisano esperti di diritto e azzardano previsioni su condanne o assoluzioni. Sapremo la decisione del tribunale solo dalla bocca del presidente Filippo Ruggiero alle 11.30 di un giorno, martedì 28 febbraio, destinato in ogni caso a entrare nella storia aretina. Sì, perché sul banco degli imputati ci sono persone del calibro del primo cittadino di Arezzo, Alessandro Ghinelli, al quale gli aretini nel 2020 hanno confermato fiducia per il secondo mandato nonostante fosse già indagato dall’estate 2019.

E sulla graticola c’è pure Francesco Macrì, leader territoriale di Fratelli d’Italia, fino al novembre 2021 numero uno di Estra. Il Comune di Arezzo è esposto anche al rischio di una teorica sospensione del sindaco dalle funzioni, nel caso di una condanna per abuso d’ufficio che fa scattare la legge Severino. Clima di fiducia e anche di compattezza politica a palazzo Cavallo con la vice sindaco Lucia Tanti pronta in caso alla sostituzione, con la convergenza di tutti.

DILEMMA

Architrave di tutto il caso è una questione giuridica che, se interpretata in un modo può far crollare tutto il castello costruito da procura e Digos. Si tratta della natura giuridica di Coingas ed Estra: materia che divide gli stessi specialisti, tra chi dice mela e chi dice pera. Si tratta di organismi di diritto pubblico o società di diritto privato? Cambia molto perché solo nel primo caso si possono ipotizzare reati come il peculato e il collegato favoreggiamento e l’abuso d’ufficio. Questione basilare che i giudici Filippo Ruggiero, Giorgio Margheri e Isa Salerno devono risolvere anche se il Consiglio di Stato, sul piano amministrativo, deve ancora pronunciarsi in merito alla decadenza di Macrì da presidente di Estra, stabilita da Anac. Un dilemma di fondo non da poco e il fatto che nel luglio 2021 il gup Claudio Lara abbia condannato per le stesse vicende di Coingas l’ex amministratore Sergio Staderini (due anni con rito abbreviato) non significa che la questione sia chiusa. Condannato anche l’avvocato Jacopo Bigiarini per la triste storia dei soldi di Coingas veicolati per soddisfare il direttore di un giornale di Firenze.

CONSULENZE

Cuore del processo celebrato alla Vela a partire dall’autunno 2021 sono le famose consulenze affidate da Coingas ai professionisti Pier Ettore Olivetti Rason e Marco Cocci, avvocato e commercialista: circa mezzo milione di euro. Al di là della questione che si diceva sulla natura giuridica della società, si trattò davvero di appropriazione di denaro pubblico? O si trattò del normale pagamento per incarichi realmente svolti? Il procuratore Roberto Rossi ha chiesto 4 anni e 6 mesi per Rason, stessa pena per Macrì ritenuto propiziatore delle consulenze e 4 anni per Cocci. Tutti da assolvere invece gli imputati per favoreggiamento: sindaco Ghinelli, assessore Alberto Merelli, presidente attuale di Coingas Franco Scortecci, la contabile Mara Cacioli e l’avvocato del Comune, Stefano Pasquini.

NOMINA DI MACRI’

Stessa incertezza sull’esito del filone relativo alla nomina di Francesco Macrì in Estra, qualificata dai pm come un abuso d’ufficio per non aver rispettato la Severino che imponeva un periodo di “raffreddamento” dall’incarico pubblico (Macrì era consigliere comunale) prima di entrare nel cda di quella società. Oltre al tema base già detto, sulla natura di Estra, la difesa degli imputati ha sottolineato come questi agirono in presenza di un parere qualificato ritenendosi quindi essere sui binari della correttezza. Mancherebbe quindi il presupposto del reato. La pensa diversamente la procura con il dottor Rossi che nella sua requisitoria, prima di assumere il nuovo incarico alla procura generale di Ancona, ha chiesto condanne: un anno e mezzo per Macrì, Merelli e Ghinelli che su questo specifico addebito vede messa in discussione la fascia tricolore. I suoi avvocati, Luca Fanfani e Piero Melani Graverini, hanno argomentato come il sindaco sia da assolvere su tutti i fronti processuali.

MULTISERVIZI

Compreso il terzo filone, quello detto Multiservizi, che ruota intorno all’ipotesi di un “patto” illecito tra il consigliere comunale Roberto Bardelli e Luca Amendola.

La nomina di quest’ultimo alla presidenza della società dei cimiteri, sostengono le difese, avvenne in modo lineare e automatico per la logica della spartizione tra alleati di maggioranza del centrodestra. Toccava a Forza Italia, punto. E nello specifico a lui. Nessuna pressione indebita fece Bardelli per spingerlo, anche se Amendola era la figura di riferimento per ottenere aiuti finanziari per la sua attività in crisi. I pm hanno chiesto invece condanne, per corruzione, a 2 anni e 6 mesi per Bardelli e Amendola. Mentre per Ghinelli, imputato per favoreggiamento (si interessò alla questione del consigliere) la richiesta è di 8 mesi. Assoluzione proposta dalla procura, invece, per Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa finito nel processo perché affiancava Bardelli nella fase delle sue rimostranze per il mancato arrivo degli aiuti promessi.

Il sipario sul processo di primo grado sta per calare. La presunzione di innocenza, va sempre ribadito, vale fino al terzo grado di giudizio. Il caso Coingas, alimentato da brani di intercettazioni telefoniche e ambientali, ha fatto emergere aspetti anche disdicevoli legati all’attività amministrativa, espressioni spicciative forse fisiologiche o forse no, logiche di appartenenza, leggerezze e trionfalismi censurabili: la mole di elementi raccolti dagli inquirenti è ora al vaglio finale dei giudici cui spetta il compito solenne e di responsabilità, di discernere: condotte non esaltanti o reati previsti dal codice penale da punire? Domani la risposta anzi le risposte, posizione per posizione.

