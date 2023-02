Arezzo, elezioni comunali: a Laterina Pergine il voto slitta al 2024, Capolona e Caprese scelgono il sindaco

28 febbraio 2023 a

Nel Comune di Laterina Pergine Valdarno non ci saranno elezioni amministrative il 14 e 15 maggio, si voterà 2024. La novità emerge dopo l’attenta lettura delle disposizioni di legge e riduce a due i comuni aretini dove i cittadini saranno chiamati alle urne per rinnovare sindaco e consiglio comunale: Capolona e Caprese Michelangelo. A Laterina Pergine quindi prosegue il mandato di Simona Neri, ricevuto dagli elettori a luglio 2018. Nel municipio nato dalla fusione di Laterina e Pergine si andò alle urne non allineati con i comuni che votarono a primavera ma nel secondo semestre e questo è, per la legge, motivo per ritenere non scaduto il consiglio comunale. Simona Neri, iscritta al Pd, vinse con una lista civica che superò la lista di centrodestra con candidato Stefano Bellezza e quella di sinistra, guidata da Rossella Lattanzi. Quaranta anni a maggio, Simona Neri, ingegnere, può portare avanti il suo programma e amalgamare i due territori fusi in un ente ancora giovane.

CAPOLONA

In Casentino, a Capolona, il paese del calzaturificio Soldini e di aziende di spicco del distretto orafo e recupero metalli, pare certa la ricandidatura del sindaco Mario Francesconi per la lista civica di centrodestra. Il 60% ottenuto cinque anni fa è una dote importante (superò il navigatissimo Alberto Ciolfi) e nel versante del centrosinistra ci sono lavori in corso con un gruppo di giovani intraprendenti che progetta l'alternativa. Simone Benigni ne è il capofila e vedremo se la proposta elettorale si coagulerà intorno alla sua realtà associativa impegnata in sondaggi, analisi, proposte amministrative e critiche, l'ultima sull'introduzione della tassa di soggiorno a Capolona.



CAPRESE MICHELANGELO

In Valtiberina a breve sapremo se Claudio Baroni punterà al bis come sindaco di Caprese Michelangelo, facendo ancora coniugare impegno amministrativo e lavoro, o se passerà la mano ad un altro esponente civico di area centrodestra. Nel 2018 Baroni vinse con il 57,2 contro Fabio Santoni del centrosinistra. Nel territorio che nel 1475 dette i natali al geniale pittore, scultore, architetto e poeta, il centrosinistra deve organizzarsi per cercare di conquistare il municipio.

Gli elettori coinvolti nella tornata di maggio sono circa 12 mila: a settembre per le politiche erano 4.131 a Capolona e 1.111 a Caprese.

Lu.Se.

